PS-voorzitter Paul Magnette doet de deur dicht voor regering met N-VA: "Het heeft lang genoeg geduurd" 

Morgen worden informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) op het paleis verwacht. "Zij moeten nu met lege handen naar de koning", zegt Verhulst. "De informateurs moesten onderzoeken of er nog iets mogelijk was tussen de PS en de N-VA, maar het antwoord is nu duidelijk. Wellicht zal nu de druk op CD&V toenemen om mee een regering te maken zonder de N-VA, want een regering zonder de PS is zo goed als onmogelijk."