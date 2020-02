In Brazilië zijn er nu al meer dan 40 doden geteld na het noodweer in de deelstaat Minas Gerais. 19 mensen worden nog vermist. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen en ingestorte huizen. De voorbije dagen regende het erg hard in de regio. De regering heeft in 47 steden de noodtoestand uitgeroepen. 17.000 mensen zijn dakloos door het noodweer.