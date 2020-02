Lega van Matteo Salvini verliest regionale verkiezing, maar Italiaanse regeringspartijen hebben weinig redenen tot vieren

In Italië werden gisteren in twee regio's verkiezingen gehouden: de centrale regio Emilia-Romagna met als hoofdstad Bologna en Calabrië in het uiterste zuiden. Vooral in die eerste regio werden de verkiezingen door menigeen aandachtig gevolgd.

Matteo Salvini, de leider van de uiterst rechtse Lega-partij, had er maar één doel: de macht overnemen in de al decennia door linkse partijen bestuurde regio. Emilia-Romagna geldt als de geboorteplek van links. De verkiezingen zouden meteen ook een test zijn voor de nationale regering, een coalitie van de sociaal-democratische PD en de populistische Vijfsterrenbeweging.

Ondanks een hevige campagne, waarbij Salvini zelf de mouwen opstroopte in Emilia-Romagna en er de deuren plat liep, bijt de Lega in het zand in de welvarende regio. Stefano Bonaccini van de PD, de huidige regiogouverneur, hield stand en haalde volgens de bijna volledige resultaten 51,4 procent van de stemmen. Daartegenover haalde Lucia Borgonzoni van de Lega, die de kandidaat was van een rechts blok, 43,6 procent. (De tekst gaat voort onder de foto.)