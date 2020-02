Tante Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un duikt weer op, zes jaar na executie van haar man in opdracht van het regime

Over het lot van zijn vrouw, Kim Kyong-hui, bestond veel onduidelijkheid. Ze is sinds de dood van haar man niet meer in het openbaar gezien, wat de geruchten voedde dat ze aan de kant was geschoven, of misschien ook wel geëxecuteerd. Anderen speculeerden dat ze in ballingschap gegaan was, of overleden omdat ze dronk en een zwakke gezondheid had.

Maar nu is ze na iets meer dan zes jaar dus weer in het openbaar verschenen, en dat aan de zijde van haar neef, die meer dan waarschijnlijk de opdracht heeft gegeven om haar man op te pakken en om te brengen. Tot verbazing van veel buitenlandse analisten die Noord-Korea volgen.