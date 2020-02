"Een staking was onvermijdelijk": vakbonden VRT staken tegen ontslag CEO Paul Lembrechts en besparingen

Vandaag staken de vakbonden en een deel van het VRT-personeel, een staking die volgens hen "onvermijdelijk" was. Ze zijn niet te spreken over de manier waarop CEO Paul Lembrechts vorig week is ontslagen en de geplande besparingen vanuit de Vlaamse regering. Door de staking is er op de radio bijna alleen muziek te horen. Ook voor televisie is er een alternatieve programmatie met kortere journaals.