Podvis: Is de schilder Jan Van Eyck wel een Vlaming, of is hij stiekem een Nederlander?

Met de opening van de ambitieuze expo over Jan Van Eyck, nu zaterdag in Gent, beleeft het Van Eyck-jaar al meteen een hoogtepunt. Maar wat als die "Vlaamse Meester" nu eens uit Nederland kwam? Wat weten we eigenlijk over een van de beste schilders die we ooit hebben gekend? We zoeken antwoorden in deze nieuwe Podvis.