De wintervogels zijn al gaan vliegen, de merel is bezig aan een comeback

Het was ook uitkijken naar de resultaten voor de merel, omdat het usutuvirus hun aantal fors had doen dalen. "Vorig jaar was het eerste jaar zonder het virus en we zien meteen een stijging", zegt Driessens. "Dit jaar zat de merel al terug in 75 procent van de tuinen. Dat is goed nieuws, want je weet nooit op voorhand hoe goed een soort zich zal herstellen."

De huismus baart Driessens wat zorgen. Hoewel de soort nog vaak voorkomt om op de tweede plaats te staan, is dat vermoedelijk een vertekening door de afwezigheid van grote aantallen wintervogels. "Daardoor stijgt de huismus in de ranking."