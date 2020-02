1 op de 10 Belgen heeft een psychische stoornis (maar 1 op de 5 is ook zeer tevreden) 

“Dit zijn geen medische diagnoses”, verduidelijkt Van der Heyden. “We hebben het hier over wat mensen geantwoord hebben in de enquête. Ook hier zien we dat vrouwen gevoeliger zijn voor dergelijke stoornissen, net als mensen die laagopgeleid zijn en 25- tot 54-jarigen. Die laatste combineren vaak werk met een gezin, waardoor ze blootstaan aan stress. Wat een psychische stoornis in de hand kan werken.”