Alle slimme camera's in Leuven vanaf 1 maart in werking

Zo'n drie jaar geleden werd de verkeerssituatie in het centrum van Leuven helemaal veranderd met het circulatieplan. In heel wat straten mag je niet meer rijden met de auto tenzij je daarvoor toestemming hebt. Dat werd tot nu toe gecontroleerd door de politie, maar vanaf 1 maart scannen de 34 slimme of ANPR-camera's de nummerplaten. Wie met zijn auto rijdt waar het niet mag zal dus meteen een boete krijgen.

Signalisatietotems

Om duidelijk te maken waar je al dan niet met je wagen mag rijden en waar je een boete riskeert, komen er "verkeerstotems". "Vandaag is er een bestaande verkeerstoestand in onze binnenstad", zegt burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). "Die wordt duidelijk aangegeven met verkeersborden en gecontroleerd door politiemensen. Maar vanaf maart gaan we extra verkeerssignalisatietotems plaatsen. Die zijn verlicht en geven duidelijk aan waar je wel of niet mag door rijden. De totems gaan er een week staan, en vanaf dan beginnen we de camera's te gebruiken."

Overgangsperiode

Oppositiepartij N-VA had gevraagd voor een overgangsperiode, zodat mensen konden wennen aan de nieuwe situatie met de camera's. In die periode zouden er volgens de partij alleen waarschuwingen moeten gegeven worden. Maar het schepencollege beslist dus om al meteen boetes uit te schrijven voor mensen die zich niet aan de verkeersregels houden.