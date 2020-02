Klopt het dat Delphine Boël een "miskoop" doet nu ze van Albert II erft en niet langer van de familie Boël?

"Later hebben Gui Polspoel en Paul Van Den Driessche een boek uitgebracht waarin stond dat het geld van Boudewijn al in 1982 in het buitenland is ondergebracht. In dat jaar vond een devaluatie van de Belgische frank plaats. Boudewijn wist daarvan en kon die geldontwaarding zo vermijden. We weten eigenlijk niet hoeveel van dat geld uiteindelijk bij Albert II is terechtgekomen."