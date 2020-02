Bij de verschillende Europese instellingen in (vooral) Brussel en Luxemburg werken een duizendtal Britten. Ambtenaren met een vast contract kunnen aan de slag blijven, in principe tot aan hun pensionering. Hun kansen op promotie zijn echter beperkt. Wat hun pensioenen betreft: in het terugtrekkingsakkoord heeft de Britse regering beloofd dat zij gaat blijven bijdragen voor de pensioenen. Voor Britten met een tijdelijk contract bij de Europese instellingen is de toekomst onzeker.

Onze Europakenner Rob Heirbaut was in het Europees Parlement en bracht verslag uit in "Het Journaal", herbekijk hieronder zijn analyse (lees verder onder de video):