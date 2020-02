Check: Nee, corona zit niet in pakketjes uit China (en andere mythes over het virus ontkracht)

Uit onze research blijkt dat niet alle video's van mensen die vleermuizensoep eten, in China zijn gemaakt. Zoals deze video van de bekende Chinese vlogger Wang Mengyun. Haar video werd miljoenen keren bekeken. Na een storm aan kritiek en doodsbedreigingen verontschuldigde zij zich publiekelijk. "Sorry iedereen, ik had geen vleermuis moeten eten", zei ze in een mededeling. "Toen ik in 2016 op reis was in Palau, at ik een soepgerecht van de lokale bevolking".