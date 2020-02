Cyriel Verschaevestraat in Breendonk krijgt "in tijden van opkomend radicalisme" nieuwe naam

Cyriel Verschaeve was een West-Vlaamse priester en dichter. Een man ook die zich al snel tot het nazisme bekeerde, en harde propaganda daarvoor voerde. Zo slaagde hij erin om nogal wat jongeren te overtuigen om mee met de Duitsers te gaan vechten tegen het communisme aan het Oostfront in Rusland.

Zeker in Breendonk, waar het bekende Fort een getuige is van de nazi-wreedheden, ligt dat moeilijk. De discussie over de straatnaam is er al tien jaar aan de gang, en de gemeenteraad nam maandagavond uiteindelijk de beslissing de naam te schrappen.

Dat heeft, zo zegt burgemeester Koen Van den Heuvel, te maken met het "gewijzigde politieke klimaat". "In tijden van opkomend radicalisme en extremisme is het goed dat een lokaal bestuur, zeker met de woonkern Breendonk, zo iemand niet langer roemt met een straatnaam. Cyriel Verschaeve geloofde tot op de laatste dag in het naziregime en heeft het gepromoot."