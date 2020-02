Wat schrijven binnen- en buitenlandse kranten over Delphine Boël en koning Albert? Van "pijnlijke bevalling" tot "bom"

"Pijnlijke bevalling", kopt Het Nieuwsblad. "Door het nieuws zelf te communiceren hoopt Albert mededogen van het volk op te wekken. Maar Delphine Boël en haar raadslieden noemen de bekendmaking 'koel en zeer afstandelijk'."



Dat vindt ook nieuwsmanager Peter Mijlemans in zijn commentaarstuk: "Alberts bekentenis klinkt erg wrang. Die is van moetens. Terwijl hij 'kom in mijn armen kind', had moeten zeggen." Mijlemans wijst erop dat "ergens in Laken er nog mensen moeten rondlopen die dachten dat de koninklijke familie ongenaakbaar is". Alberts familie, entourage, vrienden, advocaten hadden hem jaren geleden al moeten overtuigen om Et alors te zeggen.