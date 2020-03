De vijf boeken die het leven van rector Herman Van Goethem hebben veranderd

Aan de basis van "Samen leven" ligt de dreiging van Islamitische Staat, in 2016 nog een heel sterke factor. "Maar Somers is op z'n sterkst in de hoofdstukken over discriminatie, actief burgerschap en een inclusieve samenleving. Het draait voor mij niet om de partijstandpunten van Open VLD. Somers slaagt erin om boven partijgrenzen uit te stijgen. Dat is uitzonderlijk", besluit Van Goethem.