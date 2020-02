Vier gevallen van coronavirus in Duitsland, aantal doden in China stijgt naar 106

Heel China is in opperste staat van paraatheid, maar toch kan je nog relatief makkelijk doorreizen, zegt Den Daas. Maar er zijn wel massa's controles. "Op alle sneltreinstations worden reizigers een voor een gecheckt op koorts, net als op alle luchthavens in China. En wil je met de auto van de snelweg af, de steden in, dan moet je eerst een check passeren waar je temperatuur gemeten wordt. En in alle gevallen geldt: heb je koorts, dan moet je stoppen en al dan niet in quarantaine geplaatst worden."

Den Daas merkt ook op dat de staatsmedia -naar Chinese normen- vrij open kunnen berichten over het coronavirus en over de aanpak ervan. "De overheid beseft ook dat als er helemaal geen informatie doorkomt, burgers nog minder vertrouwen gaan krijgen in de overheid."