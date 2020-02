Geen medische beeldvorming mogelijk in AZ Rivierenland door computerproblemen

Zowel op de campus van Bornem als op die van Willebroek zijn er computerproblemen. Het gaat volgens het ziekenhuis niet om een cyberaanval, wel om technische problemen met de harde schijven van de computerservers. "Voor de meeste problemen hebben we intussen wel oplossingen gevonden", zegt Bart Van Bree van het AZ Rivierenland. "De normale patiëntenzorg kan voortgaan op een veilige manier. Iedereen kan aan dossiers en informatie over medicatie." Alleen de administratie, patiënten inschrijven bijvoorbeeld, moet nog op papier.

Medische beeldvorming is vandaag ook nog niet mogelijk. "Dringende opnames kunnen wel, maar andere opnames stellen we uit om te vermijden dat patiënten twee keer moeten blootgesteld worden aan de straling, want er is een probleem met het opslaan van de beelden."

Het ziekenhuis verwacht wel dat de problemen deze voormiddag opgelost zullen geraken.