Gentse buurt vraagt officieel Delphine Boël-park na erkenning buitenechtelijke dochter koning Albert II

Een DNA-test heeft eindelijk officieel bewezen dat Delphine Boël de dochter is van koning Albert II. De kunstenares heeft er lang op moeten wachten, maar na een jarenlange strijd is dat eindelijk gelukt. Buurtbewoners hadden een Gents parkje officieus al omgedoopt tot het 'Delphine Boël'-park en willen nu, na de erkenning, dat dit officieel wordt. Stad Gent sluit het alleszins niet uit: "Enkel leden van de koninklijke familie die nog leven, kunnen dat krijgen. Boël komt dus in aanmerking, al is dat juridisch nog niet helemaal duidelijk. Ze heeft een streepje voor want Gent wil al langer meer vrouwelijke straat- en parknamen."

Feestcomité tegen verzuring

Hoe is het officieuze parkje er gekomen? Buurtbewoner Patrick Ysebie was één van de initiatiefnemers: "De werken van de nieuwe tramlijn rond de Prinses Clementinalaan hadden voor heel wat overlast gezorgd en we merkten dat er een soort verzuring begon te ontstaan terwijl het eigenlijk een goeie zaak was dat onze straat werd heraangelegd. Toen zijn we op het idee gekomen om in de werf zelf een soort feest te organiseren."

Zo gezegd, zo gedaan. "Zo is feestcomité Viva Clementina opgericht. We organiseerden het feest telkens op de werf zelf. Maar op een gegeven moment waren de werken gedaan en waren we onze feestplek kwijt. Dat feest was zo'n ongelooflijk succes geworden dat iedereen wilde verder feesten." Dus er moest een nieuwe plaats gezocht worden. Toen kwamen ze uit bij het parkje: "Het is een plek die eigenlijk niet goed gekend is, maar wel een heel charmant plein is. Er staan bomen van meer dan 100 jaar oud en vroeger was het Sint-Pietersstation daar, ook al had het toen nog niet die naam."

Beetje rebels

Na jaren feesten in dat parkje wilden ze het eens groots aanpakken: "We besloten een groot feest te organiseren, maar bovenal wilden we het park een naam geven. De straat heet 'Parkplein', maar het park zelf heeft geen naam. En omdat we al tussen de koningen en koninginnen zitten daar (onder andere Prinses Clementinalaan, de Koningin Astridlaan en de Koning Albertlaan) wilden we het parkje ook een koninklijke naam geven."

"We zijn een beetje rebels in Gent dus wilden we het parkje het 'Delphine Boël-park' noemen." Ook al was Delphine Boël toen nog niet erkend dochter van koning Albert II. "We hebben toch een bord gemaakt met 'Delphine Boël-kunstenares' op." Niet alle reacties op het bord waren even positief: "Stel dat iemand een hartinfarct zou krijgen en je belt de hulpdiensten om te zeggen dat die persoon in het Delphine Boël-park ligt, dan weten ze niet waar het is. Dus het zaakje kwam toen op de gemeenteraad terecht."

"Moesten we nu eens Delphine Boël uitnodigen"

De tot dan toe niet-erkende dochter van de koning vond het initiatief alleszins 'prachtig', zo vertelt Patrick: "Iedereen verklaarde ons gek, maar we hadden haar uitgenodigd. Ze is dan effectief naar ons feest gekomen samen met haar man en haar kinderen. Er zijn toen ook nog een aantal televisie-opnames gebeurd voor VTM en VRT, allemaal in dat park. Ze had het over haar liefde voor België en voor kunst."

Vanaf dat moment hebben ze het bord zogezegd 'officieel' naar haar genoemd. "Als je op Google zoekt naar het park dan zie je de naam 'Delphine Boël' dus zelfs Google heeft de naam al aanvaard."

Delphine Boël-park

Of het parkje nu officieel de naam zal mogen dragen, daar moet de gemeenteraad zich over uitspreken: "We gaan er de komende dagen werk van maken. Als ik de kranten lees dan zeggen sommigen dat ze wel erkend is, maar nog geen prinses is, maar anderen zeggen dat ze het wel al is." Een ding staat vast als het officieel wordt dan komt er opnieuw een groot feest. "Dan wordt Delphine Boël opnieuw uitgenodigd, en dat weet ze ook."