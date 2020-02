Deze vredesplannen voor het Midden-Oosten gingen dat van VS-president Donald Trump voor

Oslo maakte wel de weg vrij voor het vredesverdrag van Arava dat in 1994 werd gesloten tussen Israël en Jordanië. Het was het tweede vredesverdrag tussen Israël en een Arabische staat, al zou Israël ook officieuze banden aan knopen met onder meer Arabische Golfstaten. Dat Israël dit jaar deelnemer is aan de Wereldtentoonstelling in de Golfstaat Dubai, houdt de facto een erkenning in. Het Israëlisch-Palestijns conflict is intussen al lang overschaduwd door het andere "Grote Spel" in de regio: het conflict tussen Iran en de meeste Arabische staten, moslimextremisme bij soennieten en sjiieten, de groeiende bemoeienis van Turkije en de Koerdische kwestie en de burgeroorlogen in Syrië en Jemen.