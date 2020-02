Chinese telecomgigant Huawei mag in beperkte mate meedoen bij uitbouw 5G in Verenigd Koninkrijk

De Chinese telecomgigant Huawei mag -weliswaar in beperkte mate- meewerken met de uitbouw van het 5G-netwerk in het Verenigd Koninkrijk. 5G is het supersnelle mobiele internet van de toekomst. De Britse beslissing is opvallend, want de Verenigde Staten hadden er eerder op aangedrongen om niét met Huawei in zee te gaan. De VS heeft al ontgoocheld gereageerd.