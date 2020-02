Informateurs al urenlang bij de koning: wellicht einde missie, maar wat nu?

Bouchez en Coens hebben zeven weken lang geprobeerd, maar het heeft niets opgebracht. Het water tussen N-VA en PS, de grootste partijen ten noorden en ten zuiden van de taalgrens, is nog altijd te diep. De opdracht van Bouchez en Coens lijkt op een eindpunt te zijn beland.

Intussen wachten we al urenlang op de beslissing van de koning over wat er nu moet gebeuren. "Dat wijst erop dat de toestand ernstig is", zegt Wetstraatjournalist Bart Verhulst in "Het Journaal".

Hoe kan de vicieuze cirkel worden doorbroken waarin we na de verkiezingen van mei vorig jaar zijn beland? Wie krijgt de ondankbare taak om een nieuwe poging te wagen? Veel politici lijken het zelf ook niet meer te weten. Moet N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld in worden gestuurd of is die bij voorbaat al veroordeeld om te mislukken? Moet de koning de hulp inroepen van een ancien als Patrick Dewael (Open VLD) of Herman Van Rompuy (CD&V)? Of moet hij het gaan zoeken bij kersverse politici als SP.A-voorzitter Conner Rousseau (SP.A), zoals Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) heeft geïnsinueerd? Of moeten er toch nieuwe verkiezingen komen, zoals Vlaams Belang eist?