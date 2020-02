Na opvallend lang gesprek: informateurs krijgen dan toch nog een week extra na hun verslag bij de koning

Nochtans was de audiëntie bij koning Filip wel erg lang vanmiddag. "Er was heel veel te bespreken", volgens Coens. "Het hele proces van wat er gebeurd is, wie wat zegt en waarom." Van overdreven optimisme kan je de informateur in elk geval niet beschuldigen. "Ik denk dat je niet kan ontkennen dat de situatie niet eenvoudig is, maar ik denk dat het belangrijk is dat er uiteindelijk een regering kómt."

"Dit is een oproep tot iedereen om tot een oplossing te komen. We moeten de ambitie hebben - en ook de media spelen daarin een rol - om naar convergenties te gaan en een meerderheid in dit land te vormen. We kunnen altijd verdeeldheid proberen te zoeken."