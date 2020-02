Inwoners Londerzeel komen samen tegen jongerengeweld, politie ongerust

Op sociale media dook afgelopen weekend een filmpje op waarin te zien is hoe twee groepen jongeren elkaar stevig te lijf gaan. Volgens enkele inwoners is het niet de eerste keer dat er zulke vechtpartijen gebeuren. Ze zijn het dan ook beu en roepen via Facebook op om vrijdag samen te komen aan de bibliotheek van Londerzeel voor een avondwandeling. Eén van de initiatiefnemers is Tom Van de Voorde: "We hebben afgesproken om samen iets te drinken met alle mensen die hun ongenoegen willen uiten. We hopen dat het zien van onze groep, de jongeren zal afschrikken. Maar als de jongeren in discussie willen gaan, dan mogen ze in discussie gaan met ons. Wij zullen niet tolereren dat ze amok maken, beginnen vechten of winkels plunderen."

Onduidelijk

De politie is niet te spreken over de actie, vooral omdat er weinig duidelijkheid is over wat er juist zal gebeuren tijdens de bijeenkomst. "Ik snap natuurlijk dat de mensen de onrust en het onveiligheidsgevoel beu zijn en heb daar alle begrip voor", zegt korpschef Alain Meerts. "Maar het heeft geen zin om te proberen om het heft in eigen handen te nemen. Want dat is toch de informatie die wij ontvangen, dat het eerder die richting zou uitgaan in plaats van een vreedzame samenkomst."

Onderzoek

Ook de burgemeester van Londerzeel Conny Moons (LWD) treedt de politie bij: "Ik denk niet dat het een goede zaak is. Ik denk dat het eerder de gemoederen zal doen ophitsen. De bedoeling is ook niet helemaal duidelijk, sommigen zeggen dat het vreedzaam zal zijn, andere zeggen van niet." De politie houdt al enkele dagen de jongeren extra in het oog en kreeg ook al hulp van de federale politie. Het parket is intussen een onderzoek gestart naar een massale vechtpartij tussen de jongeren, en vraagt ook alle getuigen en slachtoffers om zich te melden bij de politie. Voorlopig is er nog niemand geïdentificeerd of opgepakt.