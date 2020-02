Israëlische premier Netanyahu aangeklaagd in drie corruptiezaken

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is formeel aangeklaagd in drie corruptiezaken. Hij had eerder een verzoek tot immuniteit ingediend, maar liet vanmorgen weten dat hij daarvan afziet. Netanyahu is net vandaag in Washington, waar de Amerikaanse president Donald Trump het vredesplan voor het Midden-Oosten gaat voorstellen dat door zijn schoonzoon Jared Kushner is opgesteld.