Komt oud-veiligheidsadviseur John Bolton alsnog getuigen tegen Amerikaanse president Trump?

Om getuigen om te roepen is een eenvoudige meerderheid vereist. De Republikeinen van Trump hebben 53 van de 100 zetels in de Senaat. Maar de Amerikaanse nieuwszender CNN zou van bronnen binnen de Republikeinse Partij hebben vernomen dat de partijleiding na de onthulling in The New York Times minder zeker is of die meerderheid zal worden gehaald.