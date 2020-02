Kunstenfestival Watou blijft bestaan, burgemeester Dejaegher: "Blij dat we het hebben gered"

VZW Kunst organiseerde het Kunstenfestival jarenlang. Maar vorig jaar besloot die vzw ermee op te houden, omdat er onzekerheid is over de subsidies. De stad heeft nu beslist om zelf 125.000 euro aan subsidies te geven en ze hoopt dat ze van de Vlaamse overheid ook zoveel krijgt.

Bekende namen

Onder meer onze radiocollega van Klara Chantal Pattyn, uit Sint-Eloois-Winkel, en ook schrijver en dichter Peter Verhelst, uit Brugge, nemen de artistieke leiding op zich. De burgemeester van Poperinge is heel tevreden dat ze het festival hebben kunnen redden. Christof Dejaegher: "Ook voor mij was het een vaste waarde in de zomerkalender. Het is een traditie met vrienden. Voor onze stad is het een belangrijk festival. Vooral voor onze deelgemeente Watou. Het geeft echt een heel bijzondere dynamiek en voor Watou is dat toch wel uitermate positief."