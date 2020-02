"Muidhond": portret van een pedofiele man

"Muidhond", zo heet de nieuwe film van regisseur Patrice Toye. In de film kijken we mee over de schouder van Jonathan, een pedofiele jongeman. Het is een standpunt dat we in een film nog niet vaak gezien hebben, het standpunt van de dader. Dat maakt dat "Muidhond" niet altijd gemakkelijk is om naar te kijken, maar wel een film die een moeilijk gesprek op gang kan brengen.