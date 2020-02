Demjanjuk zelf beweerde dat hij diende in het Sovjetleger en door de Duitsers krijgsgevangen was gemaakt. Na de oorlog emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar hij jarenlang in de anonimiteit kon werken in de auto-industrie. Pas na zijn pensioen werd hij ontmaskerd en in 1987 werd hij door de Verenigde Staten uitgeleverd aan Israël om er terecht te staan als nazi-oorlogsmisdadiger. In eerste instantie werd Demjanjuk ter dood veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij moorden in het kamp Treblinka, maar in 1991 doken nieuwe documenten op waardoor er twijfel rees.

Israël liet hem daarop terugkeren naar de VS, maar ook nadien bleef zijn verleden hem achtervolgen. In 2009 leverden de VS hem ten slotte over aan het Duitse gerecht.

Daar stond hij terecht wegens betrokkenheid bij de moord op 28.000 mensen in kampen als Sobibor. Demjanjuk werd daar veroordeeld, maar hij ging in beroep en is daarna overleden.