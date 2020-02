Onderzoek Test Aankoop: "Wierook even schadelijk als sigaret en ook kaarsen niet onschuldig"

Opvallend is dat kaarsen het iets beter doen. Het onderzoek van Test Aankoop vond een eerste keer plaats in 2004. Het werd herhaald in 2013. De uitstoot van vooral geurkaarsen was toen nog vergelijkbaar met wierook. Maar bij de test van 2019 blijken er heel wat aanpassingen en is de uitstoot gedaald. Test Aankoop raadt toch aan om goed te ventileren en geen kaarsen te branden in bijzijn van zwangere vrouwen, kinderen en mensen met astma.

"Ik wil niet als een schoonmoeder over je schouder meekijken. Als je erg gehecht bent aan kaarsen, kun je er zeker nog eentje branden, vanzelfsprekend", voegt Simon November wat verontschuldigend toe. Wil je toch een tip? Kies voor de geurloze varianten en die met natuurlijke bestanddelen. En pas vooral op bij het doven, want dan komt de grootste en schadelijkste uitstoot vrij. Blaas ze buiten uit bijvoorbeeld, of doe het met een kaarsendover.