Rudi Vranckx over Trumps Israël-Palestina-deal: "Palestijnen vrezen voor de oplichterij van de eeuw"

“Volgens president Trump zal dit plan zowel voor de Israëli’s als de Palestijnen positief zijn. Hij liet eerder al via Twitter weten dat de Palestijnen dat na een bepaalde tijd wel zullen inzien. Toch zal dit plan geen akkoord zijn op basis van onderhandelingen met de twee partijen. Het plan zal meer worden opgelegd door de Verenigde Staten, na overleg met Benjamin Netanyahu. Ook Benny Gantz, de voornaamste oppositieleider in Israël, was gisteren aanwezig in Washington voor overleg met Donald Trump. Het verdrag werd dus maar opgesteld vanuit één kant. Ook de inhoud, of wat we al weten via lekken, wijst in die richting.”