Dragqueens op roadtrip in "Priscilla, queen of the desert": al 25 jaar een mijlpaal voor queercinema

Vanavond wordt "The adventures of Priscilla, queen of the desert" vertoond op PinX, een Gents filmfestival dat LGBTQ+-verhalen een grotere bekendheid wil geven. De Australische roadmovie deed 25 jaar geleden de filmwereld baden in glitter en ABBA, en was een belangrijke stap voorwaarts voor de publieke zichtbaarheid van dragqueens en de transgemeenschap.