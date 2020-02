Een reddingsteam van de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws is aangekomen in de dierentuin Al Qurashi Family Park in Soedan. Afgelopen dagen werden foto's van uitgehongerde leeuwen in het park massaal gedeeld. De Soedanese autoriteiten hebben het reddingsteam toestemming gegeven om het land binnen te komen en de dieren van voedsel en medische zorg te voorzien.