Politiek commentator Rik Van Cauwelaert: "Ik heb de indruk dat men richting voorlopige regering aan het duwen is"

Wat Van Cauwelaert daar beschrijft, lijkt op een patstelling. "Ik heb de indruk dat men onder meer in de koninklijke entourage aan het duwen is naar een voorlopige regering die met een heel beperkt programma een aantal dingen regelt", denkt Rik Van Cauwelaert luidop. Al voegt hij er meteen aan toe dat er natuurlijk wel genoeg kandidaten voor zo'n voorlopige regering moeten zijn en dat zo'n regering ook wel eens moeilijke beslissingen zal moeten nemen.

"Het is al duidelijk sinds 27 mei dat die twee partijen niet samen kunnen regeren. Alleen weigert men dat bij sommige instanties in te zien." Van Cauwelaert wijst erop dat zowel N-VA als PS een zware nederlaag hebben geleden bij de vorige verkiezingen, waardoor hun bewegingsruimte voor eventuele toegevingen in het kader van een formatie erg klein is.