10.000 betogers op nationale betoging in Brussel: hier zou u die actie kunnen voelen

ABVV komt op straat uit ongerustheid over de toestand van de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar ook over de huidige politieke situatie. "De financiering van de sociale zekerheid loopt mis", zegt algemeen secretaris Miranda Ulens. "De rechtse partijen willen blijven knippen in de inkomsten, maar dat betekent dat er ook geknipt moet worden in de uitgaven. Het is nochtans mogelijk om bijkomende inkomsten te vinden die niet de gewone burger treffen."

"De solidariteit moet hersteld worden", zegt ook Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteit. "En dat zal alleen lukken als iedereen bereid is daarin te investeren".