Hooverphonic staat voor ons land in eerste halve finale van Songfestival in Rotterdam

De loting vond plaats kort na de officiële overdracht van Tel Aviv, de gastheer van vorig jaar, naar Rotterdam. Burgemeester Ahmed Aboutaleb kreeg daarbij de sleutels van alle voorgaande edities overhandigd.

Nederland mag het songfestival voor het eerst in veertig jaar weer organiseren dankzij de winst van Duncan Laurence vorig jaar in Israël. Het evenement wordt dit jaar voor de 65e keer gehouden. In totaal doen 41 landen mee.