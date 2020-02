Stad Veurne geeft subsidie voor properdere houtkachels

Zo'n 1.500 inwoners van Veurne verwarmen met een houtkachel of open haard. Met een filter kan je het fijn stof beperken. Die kost algauw 1.600 tot 2.000 euro. De gemeenteraad heeft beslist om inwoners een subsidie van 300 euro te geven. "Hoe meer mensen zo'n filter hebben, hoe minder fijn stof er zal zijn", zegt burgemeester Peter Roose. "De filter is vrij courant in landen zoals Zwitserland en Oostenrijk", vervolgt de burgemeester nog.

Al wie in Veurne een houtkachel heeft van 5 jaar oud of een open haard komt in aanmerking voor de subsidie. Dat zijn in totaal zo'n 1.500 mensen.