Stoffelijke resten van vermiste Belgische loodgieter teruggevonden in gedumpte betonkuip

Eerder had de politie al gezegd dat het lichaam van Johan Van der Heyden mogelijk in stukken was gesneden en dat zijn stoffelijke resten daarna zouden zijn vervoerd in een speciekuip. De stoffelijke resten zouden daarna mogelijk vanaf een brug in het Schelde-Rijnkanaal zijn gegooid. Nu blijkt dat de stoffelijke resten inderdaad die van Johan van der Heyden zijn. Dat heeft het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht.

In de zaak zijn al zeven mensen aangehouden, onder wie zijn vriendin. Zij zou de man samen met een andere vrouw gegijzeld hebben en hem in zijn eigen bestelbus naar Nederland hebben gebracht. Mogelijk wilden ze hem bestelen.