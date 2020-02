Striptekenaar Hec Leemans is 70: "Ik luister naar Klara als ik aan "FC De Kampioenen" werk"

Het atelier van striptekenaar Hec Leemans ligt in een rustige buitenwijk van Gent, in deelgemeente Drongen. De grote ruimte staat vol grote boekenkasten met, opvallend, daarin niet enkel strips maar ook heel erg veel boeken. "Het kan je misschien verbazen maar ik ben eigenlijk geen grote stripverzamelaar, ik heb er zo'n duizendtal. Je ziet hier ook veel andere boeken staan. Dat zijn werken die ik gebruikt heb als documentatie voor mijn stripreeks Bakelandt. Dat was een historisch-realistische reeks en daar was veel research voor nodig", legt de jarige Hec Leemans uit. In het atelier staat, aan het raam, een grote tekentafel met daarnaast een heel scala aan potloden, penselen... er is ook opvallend veel elektronica. "De computer gebruik ik enkel om tekeningen in te kleuren, er is ook een grote scanner om de originelen te digitaliseren. De rest is echt nog handwerk, door mezelf en mijn medewerkers." In een grote archiefkast ligt 50 jaar stripgeschiedenis: alle originele tekeningen van Bakelandt én FC De Kampioenen. "Ik zou die kast eigenlijk op slot moeten doen", lacht Leemans.

Geen nood aan stilte

Het atelier is erg rustig maar Leemans heeft toch graag wat achtergrondgeluid. "Ik luister meestal naar Klara als ik aan het werk ben. Soms zet ik ook rock 'n roll op, Frank Zappa, Franse chanson... Ik werk graag met wat rumoer. Vroeger ging ik zelfs de drukte opzoeken in Gent. Dan ging ik werken op café of restaurant. Soms kwam ik dan iemand tegen en stopte ik een tijdje met tekenen. Nu doe ik dat minder, dat zal de leeftijd zijn. Mijn auto mag Gent ook niet meer in", lacht Leemans. Hij heeft een oude wagen en mag, sinds de invoering van de lage-emissiezone begin dit jaar, niet meer ongestraft Gent in.

"Ik denk niet aan stoppen"

Leemans weet zelf niet hoeveel strips hij intussen getekend heeft maar het zijn er zeker meer dan 260. "Ik werk al 50 jaar lang aan een tempo van vier albums per jaar, dan kan je het wel uitrekenen." De voorbije jaren is Leemans bij het grote publiek bekend als bedenker en tekenaar van de 'FC De Kampioenen'-strips. Daarvan zijn intussen al zo'n 14 miljoen albums verkocht. "Ik ben eigenlijk al met pensioen sinds mijn 65ste maar ik heb nog een zaak en er werken vijf mensen voor mij. De vraag naar de strips blijft enorm dus ik kan niet stoppen. Ik maak nog alle originele schetsen, mijn werknemers werken die verder af. Mensen zeggen me ook vaak dat hun kinderen niet meer lezen, behalve mijn strips. Dat maakt me toch tevreden, ze lezen toch nog iets!"

Bedenker van de films

Leemans is niet alleen de man achter de strips van "FC De Kampioenen", hij kwam ook met het idee om met films te starten. "Zo'n 10 jaar geleden werd de televisiereeks geschrapt. Ik vond dat jammer en kwam toen op het idee om een filmscenario te bedenken. Ik wilde eerst de acteursploeg overtuigen. We zijn toen met een aantal mensen beginnen vergaderen en nadenken, hier in het atelier. We hebben twee jaar aan de eerste film gewerkt, met steekkaarten op de grond om de scènes in de goede volgorde te leggen." Het bleef niet bij één film, Leemans was ook betrokken bij de tweede "FC De Kampioenen"-film.

Geen tijd voor hobbies

"Ik zou graag wat meer tijd hebben om te schilderen. Hier in het atelier staat een stilleven van een boeket tulpen. Het is het eerste werk dat ik schilderde. Ik doe dat enorm graag. Ik zou het meer moeten doen, het is nu alweer jaren geleden. Er is altijd ander werk. Dit atelier is ook niet ideaal om te schilderen want ik heb hier een paar katten, zij kunnen de boel aardig in de war sturen."

Huldiging in Temse

Leemans wordt vanavond in Temse, waar hij geboren werd, in de bloemetjes gezet. "Ze willen daar al langer iets voor me doen, de burgemeester is een grote stripfan. Ik heb de boot altijd afgehouden, maar nu kan ik eigenlijk niet anders. Vanavond wordt mijn biografie "Hec Leemans, 50 jaar kampioen" er voorgesteld. Er komen een 100-tal mensen en er is daarna een feestelijke receptie. Laat ga ik het niet maken want morgen ga ik gewoon opnieuw aan de slag. De deadlines lopen gewoon door. Ik werk nog altijd zes op de zeven dagen."