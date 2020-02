Studenten mogen op kosten van Universiteit Gent terugkeren uit China als ze dat zelf willen

Universiteit Gent verplicht haar studenten niet om terug te keren uit China en legt hen ook geen reisverbod op. Indien ze hun reisplannen willen aanpassen, mag dat wel.

Eigen keuze

De UGent legt haar studenten geen volledig reisverbod op en volgt daarmee de richtlijnen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. "Studenten mogen nog reizen naar China, behalve naar de provincie Hubei, maar dat is niet van toepassing op onze studenten." Uiteraard begrijpt de universiteit dat sommigen niet meer willen vertrekken naar China. "Daar hebben we alle begrip voor. We gaan die studenten helpen om een andere bestemming te vinden."

Terug naar huis

De studenten van UGent die momenteel in China verblijven mogen ook zelf kiezen of ze er blijven. "Studenten die willen terugkeren, kunnen dat doen op de kosten van de universiteit. Dat doen we omdat de academische activiteiten op vele plekken in China stilliggen.