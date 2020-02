Oud-burgemeester van Leuven Louis Tobback vereeuwigd in schilderij op stadhuis: "Einde is nu echt nabij"

Quizvraag

Oud-burgemeester Louis Tobback reageerde erg opgetogen op het "staatsieportret" voor in het Leuvense stadhuis. Hij vreest wel dat ze hem binnen 10 jaar niet meer gaan kennen. "Het einde is nabij nu ze me figuurlijk ophangen, over enkele jaren ben ik een quizvraag voor schoolgroepen, dan gaan ze zoeken naar het vijfde schilderij in het eerste salon van het stadhuis. Maar erg vind ik dat allemaal niet."

Man Bijt Hond

De Leuvense schilder Dirk Eelen is trots op het resultaat: "Ik had al lang geen portretten meer geschilderd en wou bewijzen dat ik het kon. Bovendien heb ik een 15 tal jaar geleden in een rubriek van "Man Bijt Hond" al eens een portret gemaakt van mijnheer Tobback, maar dat vond ik niet goed. Toen ik hoorde dat ze iemand zochten voor het schilderij was ik meteen kandidaat. Tobback wou niet model staan, ik heb het moeten doen met foto's. Maar het smaakt naar meer, ik ga zeker weer vaker portretten schilderen."