Verjaardagsfeestje bij de koning

‘Iemand nog een stukje taart? Ik heb ze niet zelf gebakken, ze is lekker.’

De jarige koning Filip probeerde er met een grapje de sfeer in te houden maar heel goed wilde dat niet lukken. Zijn handen trilden toen hij dan maar zelf een lepel aardbeientaart naar zijn mond bracht en daarbij een klodder slagroom op zijn kostuum en op de vloer morste. De koninklijke hond Jeep wist er wel raad mee! Diezelfde witte terriër had al een paar keer nijdig gegromd naar, en zijn verzorgde tandjes getoond aan de nieuwkomer in het gezelschap.

Jeep hield niet van verandering. Het huisdier werd in zijn vijandige houding opvallend onopvallend aangemoedigd door de vader van de vorst, de oude koning Albert. Diezelfde oude koning had zich in een zetel pal in de hoek van de koninklijke woonkamer geïnstalleerd, zodat niemand naast hem kon komen zitten, en vooral de nieuwkomer in het gezelschap niet. Albert had een pijnlijke nek gekregen van het wegkijken van de voor hem ongewenste gaste, maar dat had hij ervoor over.