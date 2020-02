Kan vredesplan voor Israël en Palestijnen van VS-president Trump slagen? "Geen enkele Palestijn zal dit accepteren"

"Jeruzalem als een en ondeelbare hoofdstad voor Israël is erg belangrijk voor dat land", zegt correspondent Ankie Rechess vanuit Tel Aviv in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Alleen begrijpen mensen hier niet goed wat hij precies bedoelt want hij belooft de Palestijnen een eigen staat met Oost-Jeruzalem als hun hoofdstad waar de VS zijn ambassade zal vestigen. Het hele zaakje is onduidelijk."