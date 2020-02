President Trump belooft Palestijnen eigen staat, maar onder strenge voorwaarden: dit staat in zijn vredesplan

President Trump belooft de Palestijnen op termijn een echte onafhankelijke staat, maar dan wel op een aantal strikte voorwaarden die zijn uitgewerkt tussen de Verenigde Staten en Israël. Daarbij zal geen enkele concessie worden gedaan aan de veiligheid van Israël.

Zo krijgen de Palestijnen vier jaar de tijd om de corruptie aan te pakken, de islamitische groepen Hamas en Jihad te ontwapenen, een einde te maken aan de "haatcampagne tegen Israël" en moeten de Palestijnen "de financiële" steun aan terreurgroepen beëindigen.

Trump had tegelijk een waarschuwing en een beloning voor de Palestijnen: zo is er de belofte voor 50 miljard dollar aan financiële steun, maar tegelijk ook is dit wellicht de "laatste kans op een Palestijnse staat", aldus Trump.

Het lijkt dan ook eerder op een ultimatum dan op een vredesplan, zeker als u de kaart van Israël en Palestina bekijkt die president Trump kort daarop getweet heeft. Volgens deze kaart zou het toekomstige Palestina dus geen enkele buitengrens controleren, noch op het land, noch aan zee noch in de lucht. De Jordaanvallei zou daar buiten vallen en in ruil zouden de Palestijnen enkele gebieden krijgen in de Negev-woestijn in de buurt van Egypte. (Zie hieronder op de tweet).