Zeldzame zwanen neergeschoten in Arendonk: "Geef ons meer natuurinspecteurs"

"Het is afgrijselijk wat er met die kleine zwanen gebeurd is", zegt Sil Janssen van Natuurhulpcentrum vzw in "Start je dag". Afgelopen weekend vond de brandweer van Arendonk drie beschoten dieren terug langs het kanaal Dessel-Schoten. "Eén van die zwanen is meteen ter plaatse overleden. De twee andere zwanen zijn overgebracht naar opvangplekken. Eén zwaan herstelt bij onze collega's van VOC Neteland in Herenthout. De zwaan die wij verzorgen had een hagelkorrel vrij diep in het lichaam. De dierenarts heeft die kunnen verwijderen maar de zwaan zal nog zeker twee à drie dagen kritiek blijven."

Kleine zwanen zijn uiterst zeldzaam in onze streken. Ze broeden normaal op de toendra's van Siberië en belanden hier soms als wintergast. "Die vogels doen niemand iets kwaad. Het is dan ook onbegrijpelijk dat iemand ze neerschiet", zegt Sil Janssen. "We zien bij ons helaas meer en meer dieren die worden aangeschoten. Deels gaat het om jagers die hun boekje te buiten gaan. Of om anderen die hun frustratie moeten uitwerken. Ik begrijp het niet. Laat dit meteen een warme oproep zijn aan de Vlaamse minister voor Omgeving (Zuhal Demir nvdr.). Geef ons meer natuurinspecteurs want er loopt van alles mis", besluit Janssen.