Zelzaatse vissersclub valt zonder vijver

"Al 20 jaar lang huren we de vijver van een privé-eigenaar", legt Nathalie van Hengelclub Het Loze Vissertje uit. "We hebben 130 leden in de club en organiseren geregeld wedstrijden. Omdat de vissers niet langs de oever kunnen zitten, hebben we in de loop der jaren mobiele steigers gebouwd zodat de 130 leden van onze club een plek kunnen vinden."

De Hengelclub zet ook geregeld vis uit in de vijver en zorgt voor het onderhoud. Om alles te bekostigen houdt de club jaarlijks enkele acties. Maar er is nu een kink in de kabel.

Steigers niet vergund

Onenigheid in het bestuur van de club heeft ervoor gezorgd dat er een klacht kwam tegen de vissersclub omdat de steigers niet vergund waren. De club diende een regularisatieaanvraag, maar die is niet goedgekeurd.

Agentschap Natuur en Bos heeft nagekeken of er wel op de vijver mocht gevist worden, maar omdat de vijver in een ecologisch beschermd gebied ligt met gevoelige rietkragen rond het water, kan dat wettelijk niet. Natuur en Bos gaf daarom een negatief advies. Recreatief vissen met maximaal 5 steigers zou eventueel wel kunnen, maar dat is voor de uitbaters van de vissersclub niet rendabel.

Niet rendabel

"Wat er daar allemaal gezegd wordt, daar hebben wij nooit weet van gehad", zegt Nathalie. We zijn een groep natuurliefhebbers, genieten van de rustige omgeving, visje vangen, visje terugzetten, dat is genieten van de compagnie. Maar met 5 plaatsen haal je je huurgeld er nooit uit, ook de kosten niet van onderhoud en het uitzetten van de vis."

De club heeft nu alle activiteiten 'on hold' gezet. "Het huurgeld voor dit jaar is ook niet betaald omdat we vrezen dat het geen zin meer heeft", zegt Nathalie. De vissers kunnen nog op andere plaatsen gaan vissen, maar ze betreurt dat er op een dergelijke manier een eind aan moet komen.

Volgens Natuur en Bos gebeurt het vaak dat dergelijke visactiviteiten gedoogd worden of onder de radar blijven, maar wettelijk gezien kan het niet in een dergelijk gebied. "We passen de wetgeving toe."