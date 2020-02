29 januari tot 4 februari 1945: België opnieuw helemaal bevrijd

Het was Stalin die Jalta als ontmoetingsplaats voorstelde, waar het weer in de winter heel wat milder is dan in Moskou. Stalin houdt er niet van zijn land te verlaten (bij de top in Teheran was het de eerste keer dat hij dat deed sinds hij aan de macht is). Voor Roosevelt is het voor het eerst in zijn presidentschap dat hij op Europese bodem is.

Roosevelt, wiens gezondheid niet zo goed is, is met een oorlogsschip vanuit Amerika gevaren naar het Britse eiland Malta in de Middellandse Zee. Daar heeft hij op 2 februari vooraf overleg gepleegd met Churchill. De dag daarop zijn de Britse en Amerikaanse delegaties vanop Malta met vliegtuigen naar de Krim vertrokken. Op 4 februari arriveerde Stalin en begon de conferentie.