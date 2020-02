Acht processen-verbaal in één nacht voor één bestuurster

De vrouw is afgelopen nacht, om 3 uur, een eerste keer in de buurt van Alden Biesen aan de kant gezet, omdat haar autokeuring al van vorig jaar vervallen was. Maar ze bleek ook meer dan 1 promille alcohol in het bloed te hebben en had cocaïne gebruikt. Bovendien was haar rijbewijs verouderd en beschadigd. Dat rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.

Tweede keer aan de kant gezet

Een goed uur later werd de vrouw, in dezelfde auto, opnieuw opgemerkt in Bilzen. Ze vluchtte, maar werd dan dicht bij haar woning in Lanaken klemgereden. Ze werd opnieuw beboet omdat ze onder invloed van drank en drugs reed, en deze keer ook omdat ze aan het stuur zat zonder rijbewijs. Alles bij elkaar dus acht processen-verbaal.