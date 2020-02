Arteveldehogeschool verplicht studenten terug te keren uit China

In tegenstelling tot de universiteit van Gent, die de keuze aan haar studenten over laat, heeft de Arteveldehogeschool haar studenten verplicht om terug te keren naar België. Het gaat om vier studenten die momenteel stage lopen in China.

Geen paniek

"De studenten zitten niet in het gebied dat getroffen is door het coronavirus", zegt woordvoerder van Arteveldehogeschool Imran Uddin. "Ze zitten in Shanghai en Beijing, dus er is eigenlijk geen reden tot paniek. Maar de hogeschool wil toch op veilig spelen."

Vast in lockdown

Met die beslissing volgt Arteveldehogeschool het advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet, want zij formuleerden nog geen negatief reisadvies. "We willen vooral vermijden dat onze studenten plots vast komen te zitten in een lockdown in China. Want dan kúnnen ze niet meer terugkeren", aldus Uddin.

De hogeschool zal opdraaien voor de kosten die de studenten moeten maken om terug te keren.