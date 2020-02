75 jaar geleden werd het concentratiekamp van Auschwitz bevrijd. Russische troepen maakten zo een einde aan de gruwel in het kamp. Auschwitz was het grootste en meest dodelijke vernietigingskamp van de nazi’s. Meer dan een miljoen mensen werd er vermoord.

Buitenlandjournalist Marijn Trio vertelt over de hel van Auschwitz en legt uit waarom het belangrijk is dat we dat 75 jaar later nog herdenken.