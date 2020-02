Luchtvaartmaatschappijen schrappen of beperken vluchten naar China wegens coronavirus

Correspondent Leen Vervaeke, die nog in de Chinese stad Wuhan is, zegt in "De ochtend" op Radio 1 dat de cijfers onrustwekkend blijven. En toch is er ook een lichtpuntje: "De verspreiding leek altijd te versnellen, maar de afgelopen 24 uur zijn er 'slechts' 30 procent meer mensen besmet. Toch moeten we opletten met die getallen, want het is niet duidelijk hoe betrouwbaar en volledig die zijn. De vertraging in de besmetting kan bijvoorbeeld ook liggen aan een tekort aan testkits."